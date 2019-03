Casar engorda (e governar também)

Casar engorda. Não é apenas uma simples ideia pré-concebida, é o que demonstra uma sondagem realizada pela empresa OnePoll com mais de 2 mil casais.

São mais de quatro mil pessoas. Em quatro casais, três reportam um aumento de 16 quilos, oito dos quais acumulados só no primeiro ano de matrimónio.

Os homens são os que notam mais diferenças. Sete em 10 reconhecem que cresceram para os lados nos primeiros 12 meses de vida em comum.

É algo que se explica com um certo clima de lua de mel da novidade. 41% dos inquiridos dizem que a culpa é das idas frequentes aos restaurantes. 30% reconhecem que os jantares românticos em casa pediam vinho, cerveja e doces. E lá está o ponteiro da balança a deslizar.

Nestes 2 mil casais inquiridos, 64% dos entrevistados reconhecem que a comodidade da relação contribui para a perda de hábitos de boa aparência. Ou seja, conquistámos a mulher (ou o homem) dos nossos sonhos, comemos para a frente, esquecemos o jogging e as idas ao ginásio e o resultado é que se vê. Somos mais de relaxar do que de exercitar. E isso significa engordar.



Mas os investigadores chegaram a outra conclusão interessante: o nível de conforto também pode estar relacionado com a idade. Até os 24 anos, a segurança no casamento chega por volta dos 10 meses. Acima dos 45 anos, só depois de um ano e meio.

Ele há casamentos e casamentos. E casar com os destinos do país também pode ser mau para a dieta. Oito quilos num ano e meio, foi quanto ganhou o ministro da economia, Pedro Siza Vieira. No Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas, entre um cálice de vinho, um queijo e uns presuntos lá deixou escapar a confissão captada por um microfone da SIC.

É caso para dizer que é melhor ter cuidado. Porque com um primeiro-ministro dotado para a culinária, pode haver mais um ou outro membro do executivo a provar as iguarias do chefe e, se for um bom garfo, ainda acaba com uns quilinhos a mais.



Então não é que a cataplana de peixe que António Costa levou ao programa da manhã da SIC na terça-feira de Carnaval registou uma média total de 745 mil espectadores? Corresponde a mais 50% da audiência do arroz de atum de Assunção Cristas no mesmo programa.

A boa notícia é que, no meio de tudo isto, até podemos ganhar peso com uma relação. Mas os quilos podem não ficar para sempre.

E como sozinho é mais difícil, melhor mesmo é fazer dieta juntos. Mais de 60% dos casais entrevistados pela OnePoll conseguiram perder peso graças a uma dieta saudável e partilhada.