Tertúlia Bola Branca

O regresso de Zidane e a baixa de Seferovic

11 mar, 2019

O regresso de Zidane para treinar um Real Madrid em crise, como será o Benfica sem o lesionado Seferovic, a vitória do FC Porto frente à Roma para a Liga dos Campões e sobre o Feirense para o campeonato e o triunfo do Sporting com o Boavista, no Bessa.