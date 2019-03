​Sustos a dobrar

Sobretudo em Santa Maria da Feira não se previam tantas dificuldades como aquelas que o Futebol Clube do Porto acabou por sentir no jogo disputado ontem à noite frente à quase condenada equipa do Feirense. Certamente efeitos do esforço despendido frente aos romanos na Liga dos Campeões, e pelos danos causados tanto no plano físico como psíquico, embora isso não justifique tudo.

Outro susto teve como palco o estádio do Bessa, onde o Sporting Clube de Portugal chegou a um triunfo muito sofrido mesmo ao soar do gong e através de um lance que desde logo ficou destinado a gerar enorme controvérsia. Tratou-se de uma grande penalidade susceptível de causar muitas dúvidas, ampliadas, naturalmente, pelo facto de a jogada acontecer quando o relógio já assinalava o cumprimento do tempo de compensação. Até agora a jornada, que só termina logo à noite, está marcada por momentos que não cabiam nas previsões, mesmo as mais ousadas. Sobretudo as dificuldades dos dragões, confrontados com um golo marcado no dealbar do jogo pelos feirenses, e que mostrou alguma incapacidade para contrariar. Já o Sporting voltou às exibições sem brilho, potenciadoras das dúvidas que o comando do treinador holandês continua a suscitar. Logo à noite, o Benfica entra em cena para defrontar o Belenenses no estádio da Luz, com a pressão a duplicar devido à vitória portista e à qualidade dos comandados de Silas. Sem Seferovic, que tem sido fundamental na caminhada encarnada, Jonas deve ser chamado ao trabalho. E se assim for, ver-se-à a que nível se manterá a produção de João Félix, outro aspecto de transcendente importância.

