Património frágil

Há documentos que, uma vez arquivados, formam verdadeiros laboratórios de História. Sem eles, não poderemos compreender o passado ou o futuro. Este sábado, partimos para uma viagem a partir do retrato “Arquive-se!”, lançado esta semana pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Escrito pela historiadora Rita Almeida Carvalho, investigadora do Instituto de Ciências Sociais da universidade de lisboa, o livro parte da análise de casos e circunstâncias, do testemunho próprio e de colegas historiadores e arquivistas, para radiografar a gestão do património arquivístico nacional.

No Da Capa à Contracapa, Rita Almeida Carvalho diz que nem tudo está bem e explica porquê.

A outra convidada é a historiadora Maria de Lurdes Rosa, da Universidade Nova de Lisboa, investigadora com larga experiência nesta área. É também coordenadora da unidade de investigação do Instituto de Estudos Medievais.

A música de Mário Laginha, autor do genérico, abre a porta à conversa.