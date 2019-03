Ensaio Geral

Festival Abecedário, literatura em todo o lado

09 mar, 2019 • Maria João Costa

No Ensaio Geral desta semana vamos conhecer o Abecedário, o novo festival literário de Lisboa, o novo disco do fadista Pedro Moutinho, um livro sobre o Convento da Cartuxa e o novo livro de António Mota, escritor de infantojuvenil que acaba de lançar o seu primeiro livro para leitores mais crescidos. Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC) revela as suas sugestões da semana e falamos com o escritor Pedro Vieira, que tem um novo romance.