São Bento à Sexta

Três anos de Marcelo e dúvidas sobre o Novo Banco

08 mar, 2019 • Eunice Lourenço

Esta semana, o São Bento à Sexta começou em Angola, com a Paula Caeiro Varela a relatar como o Presidente da República tem recebido com afeto e amor em Angola. E, como este sábado passam três anos da posse do Presidente, vieram ao São Bento a jornalista do Público Leonete Botelho, e a professora universitária Felisbela Lopes, autoras do livro “Marcelo, Presidente todos os dias”. Tudo isto num programa moderado por José Pedro Frazão e que termina com mais dúvidas sobre o Novo Banco.