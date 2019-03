​Ricardo Rio foi anti-regionalização, mas agora admite que "é o melhor caminho"

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, diz que "é absolutamente fundamental que o Estado proceda a uma reorganização de competências e recursos que o possam tornar mais próximo dos cidadãos".



Na edição de março das "Conversas na Bolsa", que decorreu no Porto, o autarca social-democrata desafiou "PSD e PS a, de forma responsável, assumirem uma posição clara sobre o que pretendem fazer em matéria de regionalização após as próximas eleições legislativas".

Ricardo Rio lembra que, em 1998, foi um opositor do processo de regionalização porque "não a considerava adequada à nossa realidade", mas a experiência autárquica foi "absolutamente transformadora, ao ponto de hoje pensar que o melhor caminho é o da regionalização.

O autarca lembra o esforço que os presidentes de câmara do Norte - Rui Moreira, Eduardo Vitor Rodrigues – têm vindo a fazer no sentido de "se fazer ver aos partidos políticos que o assunto não pode ser tratado com ligeireza".

Ricardo Rio é um opositor do processo de descentralização em curso, classificando-o de "um processo minimalista de descentralização". Para o autarca, o que se está a fazer "é um endosso de determinadas responsabilidades, muitas vezes sem o envelope financeiro necessário para as assumir", o que levou Braga a "rejeitar, liminarmente, todas as competências que nos tentaram endossar".

Importância da InvestBraga na economia do concelho e da região

O 16.º convidado das “Conversas na Bolsa”, uma iniciativa da Associação Comercial do Porto, escolheu para tema de conversa “Ganhar a norte” e começou por lembrar a sua chegada à Câmara Municipal de Braga, em 2013, “em que a realidade era muito diferente da atual, face à intervenção da troika”

A crise “obrigou a contenção no investimento e proporcionou taxas de desemprego elevadíssimas em todo o país e também no concelho”. Portanto, “a primeira prioridade foi a dinamização económica do concelho” e a primeira iniciativa que tomou para concretizar essa dinamização foi “criar aquela que foi a primeira agência para dinamização económica no nosso pais de base local – a InvestBraga”.