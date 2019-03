​Três enganos

Trump entrou na segunda metade do seu mandato presidencial. Além dos seus vários problemas com a justiça, o balanço da primeira metade da sua presidência evidencia pelo menos três falhanços embaraçosos, porque contrariam as suas repetidas promessas eleitorais.



O combate à imigração sempre foi uma importante bandeira de Trump. Pois bem, números oficiais mostram que em 2018 entraram ilegalmente no território dos EUA mais pessoas do que em qualquer um dos anteriores 12 anos. Trump tenta desculpar-se com a oposição de vários tribunais às suas medidas e com os problemas em obter financiamento para o célebre muro na fronteira com o México.

Por outro lado, a recente cimeira no Vietname com o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, terminou abruptamente, sem qualquer acordo. É possível que tal tenha acontecido por Trump ter tomado consciência de algo que hoje é público: imagens de satélite revelam que a Coreia do Norte está secretamente a construir uma nova base de lançamento de mísseis.

Trump considera-se um grande e hábil negociador. Mas a condução deste processo, da parte americana, parece muito pouco profissional. Na súbita cimeira anterior, em Singapura, o presidente americano e Kim passaram da troca violenta de insultos e ameaças a mútuos e ditirâmbicos elogios. Trump ignorou que o pai e o avô de Kim (na “monarquia comunista” que é a Coreia do Norte) haviam assinado acordos com Washington, que nunca cumpriram.

Em terceiro lugar, Trump orgulha-se da “fantástica economia” americana que ele, alegadamente, terá impulsionado. Mas naquilo que, erradamente, Trump considera o grande indicador da saúde económica, o saldo da balança comercial, o falhanço foi expressivo: o défice dessa balança atingiu em 2018 o valor mais alto da última década. Ou seja, o défice da balança comercial dos EUA aumentou, em vez de diminuir, desde que Trump ocupa a Casa Branca.

O que mostra que o protecionismo de Trump, subindo direitos alfandegários e lançando guerras comerciais com a China e com aliados, teve efeitos perversos. Além de prejudicar os consumidores do seu país, o protecionismo de Trump desorganizou vários circuitos internacionais de produção integrando empresas americanas, incluindo empresas exportadoras.

Estes três enganos de Trump seriam fatais se a sua base de apoio político fosse racional. Mas não é, como se sabe.