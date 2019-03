​O sonho continua

Em dois palcos, outros tantos espectáculos sensacionais: no estádio do Dragão, o campeão português foi capaz de contrariar a vantagem romana da primeira mão e seguir para os quartos-de-final, e no Parque dos Príncipes a super-milionária equipa do PSG atirada ao tapete após uma vitória conquistada em Manchester que deixava indícios de que a questão estava resolvida a seu favor.



Para o Futebol Clube do Porto a tarefa não era fácil.

À derrota na capital transalpina, seguiu-se novo desaire contra o Benfica, ficando a partir daí a ideia que os grandes objectivos dos dragões estavam reduzidos a uma pequena margem.

Mas, porque o Porto arrasta consigo a tradição de nunca vergar, com uma enorme dose de esforço a que juntou qualidade, foi possível continuar o sonho da Liga dos Campeões.

É a sexta vez que os portistas chegam a uma fase tão adiantada da competição, e a última vez aconteceu exactamente há quatro anos.

Aqui, não está apenas em causa a verba acrescida que chega dos cofres do clube, ainda que se trate de um aspecto sempre muito importante para qualquer clube português. Conta igualmente o contributo dado à nossa posição no ranking uefeiro. Mas o feitop de ontem à noite é, sobretudo, um excelente balão de oxigénio para uma equipa que mostrara falta de oxigénio nestas últimas semanas.

O fiasco do Paris Saint-Germain repete o “desastre” de há dois anos atrás, quando não foi capaz de manter a vantagem soberba que havia conseguido sobre o Barcelona, o que prova que o efeito do caudal de dinheiro derramado sobre jogadores já antes milionários, tem-se resumido à conquista do campeonato francês. Pouco, muito pouco…

Hoje vai estar em foco o Benfica, que joga em Zagreb a primeira cartada nos oitavos-de-final da Liga Europa.

A equipa de Bruno Lage entra em campo como favorita, é mais forte, tem continuado a exibir futebol de grande qualidade, mas na capital da Croácia o Dínamo vai estar no seu máximo para ali tentar uma surpresa.

Cabe aos encarnados dar o primeiro passo no sentido de assegurar alguma tranquilidade ao jogo de Lisboa.