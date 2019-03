​O clima e a opinião pública

Hoje e amanhã decorre na Alfândega do Porto uma conferência internacional sobre como responder às alterações climáticas, nomeadamente no sector do vinho, de enorme importância para a vida portuguesa. Trata-se de uma conferência promovida por um grupo de empresas (cerca de 130) que no ano passado estabeleceram o compromisso de partilharem entre si toda a informação sobre o que cada uma faz para diminuir a sua pegada ecológica e enfrentar as alterações climáticas. É o chamado “Porto Protocol”.



Ou seja, “aprendendo uns com os outros”, como disse ao “Público” Adrian Bridge, presidente de uma das mais antigas empresas de vinho do Porto, a Taylor’s, e principal organizador da conferência. O que é um exemplo de lucidez empresarial e cívica, que, não sendo caso único entre nós, deveria ser seguido por muitas outras empresas.

O orador principal deste ano é Al Gore, antigo vice-presidente dos Estados Unidos, prémio Nobel da Paz e um dos mais destacados ativistas na luta contra as alterações climáticas (no ano passado foi Obama). Al Gore esteve na origem de documentários impressionantes sobre os efeitos do aquecimento global. No entanto, nos Estados Unidos encontra-se agora na Casa Branca um presidente, Trump, que não acredita nas alterações climáticas. Assim, abandonou o acordo de Paris e promove um maior uso do carvão, a mais poluente fonte de energia.

Quer isto dizer que a conquista da opinião pública para a preservação do ambiente se encontra ainda longe de estar ganha, pelos menos nos EUA. Tem havido aí progressos, mas insuficientes. Julgo que a multiplicação de fenómenos climáticos extremos, a que temos assistido nos últimos tempos, aumentará o número de pessoas conscientes do imperativo de agir para defender o ambiente.

São as opiniões públicas que fazem mover os políticos. Até na China, que nada tem de democrática, mas que começou recentemente a reconhecer a gravidade da poluição em muitas das suas cidades. Na Europa predomina uma maior consciência do problema, mas não chega.

O perigo está em que a generalização de uma opinião pública que exija dos políticos decisões firmes em matéria de ambiente poderá chegar tarde demais, quando muitos dos efeitos negativos das alterações climáticas já se tenham tornado irreversíveis. A esperança de que tal não acontecerá depende, em grande parte, das camadas jovens. Elas estão, naturalmente, mais preocupadas com estas questões do que os mais velhos, o que lhes dá maior capacidade de mobilização para liderarem a opinião pública.