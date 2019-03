​Rei sem coroa

Frente à jovem equipa do outrora mui poderoso Ajax havia a sensação antecipada que o desafio da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões Europeus apenas serviria para cumprir calendário. A eliminatória parecia ter ficado decidida há quinze dias em Amsterdão, onde os madridistas haviam alcançado uma vitória promissora, ainda que escassa.



Aconteceu, ao contrário, a grande surpresa da noite. E a goleada a que chegou a equipa dos Países Baixo não só atirou os merengues borda fora, como atiçou uma fogueira que os próximos dias vão tornar ainda mais incandescente.

Para uns trata-se da ideia corriqueira e benevolente segundo a qual o Real Madrid chegou ao fim de um ciclo que lhe permitiu tornar-se no maior vencedor da Liga dos Campeões, mas que não deixará de fazer rolar algumas cabeças. Para outros, a humilhação de ontem à noite no Santiago Barnabéu apenas veio confirmar que o Real está em ruínas, desastre a que não é alheia a saída de Cristiano Ronaldo, e a péssima gestão de Florentino Perez.

Afastado o clube que nos últimos três anos ganhou a Liga dos Campeões, a grande competição volta nesta quarta-feira com a presença do campeão português.

O Futebol Clube do Porto recebe no Dragão a AS Roma com a qual terá de acertar as contas negativas com que regressou da capital italiana.

Não é, antes pelo contrário, uma tarefa impossível. E nem parece provável que o desaire frente ao Benfica para a nossa prova doméstica venha a ter qualquer espécie de consequências. Poder-se-à até pensar que esse desfecho possa até vir a contribuir para um agigantamento muito importante dos dragões, que os leve à remontada que conduza a equipa para os quartos-de-final.