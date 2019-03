Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Tertúlia Bola Branca

Domingos Paciência admite que “Benfica foi superior ao FC Porto”

04 mar, 2019

A vitória do Benfica sobre o FC Porto, por 2-1, que deu a liderança aos encarnados, foi um dos temas em destaque na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador e comentador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo. Domingos Paciência, antigo avançado dos dragões, reconhece que o “Benfica foi superior”, o FC Porto “sentiu muitas dificuldades” e a “diferença esteve no rendimento das individualidades de cada equipa”, mas o título ainda não está entregue.