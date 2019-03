"Não gosto de Conan Osíris, mas é bom que exista esta liberdade criativa"

O comentador da Renascença Henrique Raposo admite que não goste do estilo musical de Conan Osíris, o vencedor do Festival RTP da Canção. No entanto, ressalva, "é bom que exista esta liberdade criativa".

Raposo relata ainda uma conversa a que assistiu onde o estilo do cantor estava a ser criticado, assumindo que também António Variações teria sido alvo de iguais críticas.

Já o escritor Jacinto Lucas Pires reconhece "uma atitude interesante de Conan Osíris" que obriga a uma reflexão "para cá ou para lá do gosto".

"Uma coisa que esta canção me pôs a pensar é que o paradigma mudou. Antes havia o 'Corazón Partio', agora é o telemóvel partido", remata.