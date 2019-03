Reformar o capitalismo

Os pré-candidatos presidenciais do Partido Democrático nos EUA surgem como cogumelos, para uma eleição que acontecerá a 3 de novembro de 2020. Curiosamente, vários desses pré-candidatos e candidatas (há várias mulheres) declaram-se socialistas, algo que há dez ou vinte anos seria impensável num país onde, historicamente, o socialismo e o comunismo nunca criaram raízes.

É mais um facto revelador de que a popularidade do capitalismo está em baixa. Mas a economia de mercado não viu ruir o seu grande adversário há mais de trinta anos? O chamado “socialismo real”, o comunismo soviético, colapsou. Sobram apenas “comunismos” mais ou menos caricatos, como o da Coreia do Norte, de Cuba ou até da China, que deve ao mercado o seu fulgurante crescimento económico, mas permanece uma cada vez mais repressiva ditadura política.

O colapso do comunismo

O desaparecimento de uma alternativa no terreno ao capitalismo foi um importante acontecimento histórico. Mas também teve os seus lados negativos. Um deles, a euforia triunfante que, politicamente, se manifestou nos chamados neoconservadores levou à desastrosa invasão americana do Iraque. A nível empresarial, para vários gestores o fim do comunismo significou que tudo era possível nos negócios – incluindo a irresponsabilidade e o crime.

A crise financeira global desencadeada a partir de 2007 dos EUA veio abalar a crença nos benefícios do capitalismo. Só que não existe, no mundo, qualquer outro sistema que funcione melhor – só sistemas ideais, porventura utópicos.

Antes da revolução industrial, existia uma multidão de pobres e uma minoria de pessoas com poder político e económico, que viviam no luxo. Considerava-se que esta era uma ordem natural, em que não se devia mexer; daí, por exemplo, as penalizações previstas para quem usasse trajes próprios de um estrato social superior ao seu.

Uma irremediável fatalidade

A revolução industrial veio abalar, a prazo, a ordem social. Mas durante longas décadas persistiu nas classes dominantes a ideia de que a miséria do proletariado era uma irremediável fatalidade, que apenas podia ser atenuada com paternalistas ações caritativas.

Mesmo entre os cristãos ricos e empresários ao longo do séc. XIX predominou o conservadorismo social, que defendia o direito de propriedade e exortava os pobres à paciência e à resignação. A primeira encíclica social, a “Rerum Novarum”, apenas apareceu em 1891 e foi recebida com frieza pela maioria dos católicos das classes altas.

O Estado social deu os primeiros passos na Alemanha, com Bismarck, para acalmar os ímpetos revolucionários do proletariado. Os apoios sociais – na doença, no desemprego, na morte do ganha-pão da família, etc. – multiplicaram-se com o sufrágio universal, que apenas se generalizou depois da I guerra mundial. Os políticos precisavam dos votos dos pobres e por isso foram recetivos a medidas sociais.

O Estado social avançou na Europa após o fim da II guerra mundial. A ameaça comunista, com a sovietização de vários países do Leste europeu e com grandes partidos comunistas em França e na Itália, funcionou como um incentivo para humanizar o capitalismo.

Dificuldades do Estado social

Mas hoje o Estado social enfrenta dificuldades financeiras, sobretudo com o envelhecimento das populações. Depois de sucessivas gerações se habituarem a viver melhor do que os pais e os avós, agora os jovens receiam ter um nível de vida inferior ao dos pais e sobretudo virem a receber uma exígua pensão de reforma.

E depois de décadas durante as quais o capitalismo transferiu para a classe média uma grande parte do proletariado, as desigualdades de riqueza e de rendimentos regressaram em força no interior dos países. A globalização, que tirou centenas de milhões de asiáticos da miséria, travou a melhoria salarial dos trabalhadores pouco qualificados dos países desenvolvidos. Aliás, os progressos informáticos dividem as pessoas que lidam com à vontade com as novas tecnologias, dos outros, os infoexcluídos.

Acresce que as políticas fiscais tendem desde há 30 anos a baixar os impostos para os mais ricos. Trump já o fez, apesar de vários multimilionários, conscientes dos problemas éticos e sociais em causa, apelarem publicamente a pagarem mais impostos.

Por outro lado, o acentuar das migrações também é um dos aspetos da globalização. A entrada de imigrantes, apesar de necessária em muitos países envelhecidos, provoca medos nem sempre racionais – medo do terrorismo, medo de a sociedade onde se vive perder a sua identidade, etc. E já se torna difícil negar as alterações climáticas.

Tudo isto gera um sentimento de insatisfação numa boa parte das pessoas. E que é um dos fatores que explicam desde a eleição de Trump, nos EUA, até aos coletes amarelos em França. Responder a essa insatisfação, evitando cair em extremismos autoritários e antiliberais, é o grande desafio do nosso tempo.

Parecem esgotadas e desadaptadas as soluções reformistas tradicionais. São precisas respostas novas, como Bento XVI pediu aos economistas católicos. Um desafio que, até hoje, não teve resposta cabal.