​A cimeira falhada

A cimeira entre Trump e Kim Jong-un em Hanoi não só terminou sem qualquer acordo como acabou duas horas mais cedo do que o previsto, anulando um jantar que se seguiria às negociações. Um fracasso total, prova de que a Coreia do Norte continua a desenvolver o seu programa de armas nucleares? Talvez não.



Foi Trump quem abandonou o encontro, não cedendo à exigência de Kim de levantar todas as sanções em contrapartida de uma desnuclearização parcial da Coreia do Norte. Em princípio, as negociações poderão prosseguir.

Tudo irá depender da atitude futura de Kim Jong-un. Se não houver novos lançamentos de mísseis coreanos, alegadamente para os testar, não teremos um regresso ao clima de confronto anterior à cimeira de Singapura, em junho. Aliás, antes de partir para o Vietname Trump disse não ter pressa e que ficaria satisfeito se Kim continuasse a não experimentar mísseis. Caso contrário, as coisas complicam-se.

Recorde-se que, nas décadas anteriores, Washington fez acordos com o pai e o avô de Kim, acordos que a Coreia do Norte nunca respeitou.

É positivo que agora Trump não tenha cedido à tentação de apresentar em Hanói um acordo vago, se não mesmo fictício, para contrabalançar os problemas internos que enfrenta no seu país. Problemas que não conduzirão à sua destituição, mas que abalam a sua imagem e a sua popularidade, reduzindo-lhe as probabilidades de uma reeleição em 2020.