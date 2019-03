Venha o clássico

O Futebol Clube do Porto-Sport Lisboa e Benfica, a disputar amanhã no Estádio do Dragão, chega ao campeonato da Liga profissional no momento ideal.

Em causa está a clarificação que pode resultar do grande embate em perspectiva caso a vitória no jogo penda para um dos lados.

Ao contrário, o empate pouco ou nada decidirá, adiando para mais tarde a possibilidade de construir uma ideia mais precisa de como tudo vai terminar.

Neste momento, há, bem evidente, um enorme equilíbrio de condições e de circunstâncias que poderão influenciar o desenrolar do jogo.

No Norte, mora a equipa que comanda a classificação, joga com o apoio dos seus prosélitos, e vem de um resultado moralizador frente ao Sporting de Braga.

A Sul, temos um grupo que atravessa momentos de enorme fulgor, marcado por exibições de grande gabarito com resultados a condizer.

Recuperado por um treinador que quase veio do desconhecido, o Benfica está no momento ideal para discutir taco a taco com o seu maior rival dos tempos mais recentes.

Com jogadores jovens que têm vindo a “encher o olho” dos adeptos, mesmo daqueles que não são adeptos do clube da Luz, o clube da águia parte para o jogo do Dragão com a palavra de ordem bem à sua frente: Reconquista.

Felizmente, e ao contrário do que aconteceu em tempos passados, o pré-ambiente à volta do clássico tem-se mantido saudavelmente incólume.

Os agentes do futebol - dirigentes, treinadores, jogadores - parece terem finalmente compreendido que a indústria só terá possibilidades de se desenvolver se à sua volta houver um clima de paz, de seriedade e grande capacidade profissional.

Estão, portanto, reunidas todas as condições para que amanhã tenhamos um dos grandes jogos do ano.

E se o resultado final estiver de acordo com o que se passar em campo durante 90 minutos, será caso para dizer que o futebol português está de parabéns.