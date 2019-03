Pais privados do sono até seis anos após o nascimento do primeiro filho

Investigadores da universidade Warwick, no Reino Unido, realizaram uma investigação na Alemanha e dizem que os pais sofrem até seis anos depois do nascimento do primeiro filho.



E os primeiros meses são desafiantes: são noites mal dormidas porque, a cada três horas, a criança quer comer, precisa da muda da fralda, depois desperta e só adormece ao colo. E isto é o mais normal.

Pior mesmo é quando a criança fica doente porque, à falta do sono, soma-se a preocupação, sobretudo nos pais de primeira viagem. Ficamos mais vigilantes, por defeito, e às vezes ao mínimo 'ai' do menino ou da menina levantamo-nos como uma mola, despertos como se tivéssemos descansado oito, nove ou 10 horas, quando, muitas vezes, nem dormimos metade do tempo.

Os especialistas recomendam que um adulto deve dormir entre sete horas e meia e oito horas por noite.

Só que em Portugal a situação parece ser preocupante: quase dois terços da população dormem mal e muitos portugueses apresentam níveis de sonolência preocupantes durante o dia. A amostra são 1.100 pessoas num estudo sobre hábitos do sono realizado em 2016.

Metade dos dormem mal, mas não têm consciência disso. 18% dizem sentir algum durante o dia, 35% bastante, 6% demasiado.

O que significa que, em 10 portugueses, há quatro com níveis de sonolência preocupantes.

E isso pode ser desagradável. Imagine o que é estar no seu local de trabalho e ser surpreendido, ou surpreendida, pelo chefe; ou num evento social com amigos; ou, pior ainda, estar ao volante e de repente sentir-se a apagar.

O caso é sério: num espaço de 12 anos, entre 2004 e 2016, duplicou o número de portugueses que reportam problemas com o sono. Seja por terem calor ou frio, problemas financeiros, conflitos laborais, ansiedade, depressão, dor... Respire fundo.

E aproveite os próximos dois dias para repousar ou, pelo menos, tentar.

Fique com estas dicas: deite-se e acorde sempre à mesma hora, mantenha um peso ideal, evite a televisão à noite e desligue o telemóvel antes de se deitar.