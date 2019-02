Portugal preparado para sismos? "Construiu-se muito e bastante mal"

O eurodeputado socialista Francisco Assis mostra-se pessimista quanto à preparação de Portugal para eventuais sismos de maior intensidade em Portugal.

"Passámos por décadas em que se construiu muito e bastante mal", diz o comentador da Renascença.

Também ao nível das autoridades de proteção e socorro, Assis considera que há motivos de alguma preocupação. "As experiências mais recentes também nos levam a não cultivar um excessio otimismo em relação a isso", diz.

O assunto esteve em destaque no espaço de debate do programa As Três da Manhã, a propósito dos 50 anos do sismo registado em fevereiro de 1969. O abalo foi sentido em todo o país, mas sobretudo na zona da Grande Lisboa e no sul.

Já o comentador João Taborda da Gama recorda uma experiência pessoal ocorrida no início do século XX, quando um sismo abalou os Açores e deixou um familiar seu desalojado durante dois anos. "Tenho essa memória, mas é muito fácil esquecer coisas que não vivemos", diz.

Aproveitando a efeméride, fique a saber o que deve fazer durante um sismo.