222 mil euros. A multa de Kepa são 30 anos de salário mínimo em Portugal

"Um guarda-redes muito jovem, mas muito, muito bom". A frase é de Maurizio Sarri, o treinador do Chelsea de Inglaterra que desde o início desta época conta com Kepa Arrizabalaga

Ora bem, Kepa é um jovem basco que é só o guarda-redes mais caro de sempre na história do futebol mundial. A troca do Athletic de Bilbao pelo Chelsea obrigou os ingleses a desembolsar 80 milhões de euros de cláusula de rescisão. Kepa tinha contrato com o Bilbao até 2025.



Até aqui é tudo mais ou menos normal no negócio da bola. São números de milhões, tantos que já nem nos fazem diferença ao ouvido.

Só que Kepa foi castigado, depois de ter sido assistido por duas vezes na final da Taça da Liga inglesa, frente ao Manchester City, o treinador decidiu que era melhor substituí-lo, mas Kepa recusou a substituição.

Jogou os 90 minutos regulares, mais os 30 de prolongamento e ainda foi ao desempate por penaltis.

Se o Chelsea não tivesse perdido, ainda poderia haver uma atenuante. Mas não: o City ganhou por 4-3. E Kepa levou uma multa de 222 mil euros, o equivalente a uma semana de salário.

O guarda-redes ainda pediu desculpa pela forma como lidou com a situação, mas já não havia nada a fazer. Se é o guarda-redes mais caro do mundo, então não há cá meias medidas. Se o estatuto e a responsabilidade pesam nos valores que caem na conta bancária, também pesam na hora de castigar os comportamentos incorretos.

São 222 mil euros que vão ser doados à Fundação do Chelsea, ou seja, dinheiro que nem sequer chega a sair dos cofres do clube londrino.

222 mil euros. Uma semana de ordenado que daria para pagar a pronto um apartamento razoável, para comprar (quase) dois Porsche Taycan ou para ajudar o Hospital de São João a pagar a indemnização a um doente a quem foi cortado um nervo durante uma cirurgia a um braço num caso que remonta ao ano 2000, mas que a justiça só resolveu 15 anos depois.

222 mil euros que, em 2016, correspondiam ao total da dívida paga pela Câmara de Aveiro a associações privadas sem fins lucrativos.

Um trabalhador a receber 600 euros de salário mínimo nacional em Portugal necessitaria de trabalhar 30 anos para ganhar o mesmo que o guarda-redes do Chelsea aufere no espaço de uma semana.