​“Direito à greve não é sagrado”

Cidadao

27 fev, 2019 Lisboa 10:50

Claro que sim. Legítimas, legítimas são as greves controláveis de 1 dia, ou as manifestações ordeiras e bem organizadas da CGTP, onde as pessoas "podem dissipar a sua raiva", e no outro dia ... Tudo na mesma, business as usual. Agora que está a aparecer um Sindicalismo com novas tacticas e pior que isso, não enquadrado pelo Sistema (partidos políticos, UGTs, CGTPs), muita gente está a acagaçar-se e o Sistema a mobilizar-se contra.