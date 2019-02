O mal menor

Não parece que a primeira-ministra britânica tenha encontrado maneira de incluir no tratado de saída do seu país da UE qualquer cláusula vinculativa para substituir a solução, dita provisória, para manter aberta a fronteira entre a República da Irlanda e o Ulster (Irlanda do Norte), que faz parte do Reino Unido (uma exigência do acordo de paz celebrado há duas décadas e que pôs termo ao terrorismo no Ulster).

A tal solução provisória é detestada pelos conservadores mais eurocéticos e pelo partido da Irlanda do Norte que dá maioria a T. May na Câmara dos Comuns. Motivo: receiam que permaneça indefinidamente a prevista provisória integração do país na união aduaneira europeia.

É extraordinário que os defensores do Brexit não tenham pensado nisto, propondo uma solução. Aliás, não pensaram em coisa alguma, certamente porque não esperavam ganhar o referendo. Depois de quase um ano de intensas negociações, T. May e a UE concordaram com a solução provisória, o chamado “backstop”. Depois May teve que recuar, por imposição do parlamento, mas também nada inventou para superar o problema. O referendo aconteceu há dois anos e meio…

Da Câmara dos Comuns não se afigura possível que saia uma solução que evite uma caótica saída sem acordo. Ontem Theresa May prometeu que, se uma maioria dos deputados rejeitar o acordo de saída negociado pelo Governo com Bruxelas e chumbar também uma saída da UE sem acordo, irá levar a votos uma proposta de extensão do artigo 50, na prática adiando o Brexit.

Mas se até aqui Londres não encontrou solução aceite no parlamento, nada garante que a descubra nos próximos meses. No fundo, trata-se de escapar a responsabilidades pelas funestas consequências de um Brexit sem acordo para a Grã-Bretanha.

Um novo referendo seria a menos má das soluções. Corbyn, líder dos trabalhistas, já o aceita. Não porque seja um europeísta, que não é, mas porque teme mais saídas de militantes do seu partido.

Não é certo que um eventual novo referendo seja ganho pelos defensores da permanência na UE. Se for, durante longos anos uma boa parte dos eleitores britânicos gritará que houve traição à vontade do povo. Mas é o menor dos males.