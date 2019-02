Dois em fuga

A meio da semana passada, ficaram a sobrar apenas dois nas competições europeias da UEFA.

Com o passar de um fim-de-semana e começo de outra ficaram também apenas dois na luta pelo título de campeão nacional da temporada que decorre.

Curiosamente, este par repete-se em ambas as frentes: de facto, e creio que não há dúvidas a esse respeito há muito tempo, Futebol Clube do Porto e Sport Lisboa e Benfica deixaram de ter concorrência directa, por muito que se brame que ainda há onze jornadas por cumprir no campeonato. Vão ser eles que irão discutir entre si quem vai ser capaz de ir mais “longe e mais além.”

Nos desafios da jornada número 23, Sporting de Braga, primeiro, e Sporting Clube de Portugal, depois, deixaram à vista incapacidades que nem o tempo vai certamente ajudar a resolver. Os minhotos sofreram a segunda derrota consecutiva e, mais grave, em casa, contra o Belenenses, enquanto os leões da capital deixaram à vista sequelas da eliminação europeia, indo à Madeira buscar apenas um empate.

Tanto em relação aos bracarenses quanto aos sportinguistas não é fácil compreender os seus mais recentes solavancos.

É verdade que aos dois resta ainda a hipótese da Taça de Portugal, mas, pelo que ficou à vista nos tempos mais recentes, fica a ideia de que também aí as perspectivas são muito sombrias, em especial para os arsenalistas do Minho.

Quanto a dragões e águias têm pela frente o tira-teimas final, já no próximo sábado, e que muito pode ajudar a clarificar as dúvidas que em relação aos dois se colocam.

Como sempre, não adianta avançar com previsões, mesmo que estejamos perante indícios que possam ajudar a formular juízos.

Na noite de ontem, a exibição do FCPorto frente ao Sporting de Braga terá sossegado alguns espíritos dragonianos mais inquietos.

Sérgio Conceição provou, mais uma vez, que o seu plantel não é insuficiente e que são várias as opções de que pode lançar mão para tentar surpreender o Benfica.

E quanto aos bracarenses, a terceira derrota consecutiva poderá ter produzido efeitos devastadores sobre os seus principais responsáveis.

Será que a época dos arsenalistas está a caminhar rapidamente para o fim num ano em chegou a haver razões muito sérias para se acreditar num verdadeiro quarto grande do futebol português?