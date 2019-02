​Proteger as vítimas e não só

Os resultados do Encontro sobre Proteção de Menores que decorreu no Vaticano apenas a médio prazo poderão ser avaliados. Dependerá de todos nós.



Um primeiro efeito já é visível: tornou a tristíssima existência de abusos sexuais no interior da Igreja Católica uma dura realidade para muitos que, deliberadamente ou não, lhe davam escassa importância.

Pode dizer-se que abusos e pedofilia acontecem, infelizmente, em muitas outras instituições e em muitos outros sítios. Mas a Igreja e o seu clero têm especiais responsabilidades porque a sua missão é proteger os mais fracos. Ora, como disse o Cardeal Reinhard Marx, arcebispo de Munique, frequentemente a Igreja preocupou-se mais em defender os agressores (encobrindo-os, nomeadamente) do que as vítimas.

Ver e ouvir os relatos dos sofrimentos de algumas dessas vítimas é um autêntico murro no estomago. Mas é um choque necessário, sobretudo em Portugal, onde andamos embalados na provável ilusão de que as agressões sexuais por parte de padres são uma pequeníssima exceção.

Muitas vítimas que se deslocaram a Roma mostraram-se insatisfeitas – por exemplo, com não se decretar desde já o afastamento imediato do sacerdócio dos abusadores. Compreende-se que essas vítimas têm um enorme capital de queixa contra a Igreja.

Mas, como lembrou o diretor do Gabinete de Comunicação dos jesuítas portugueses, Pe. José Maria Brito, em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, a Igreja tem prioritariamente de se preocupar com as vitimas, mas não deve esquecer os agressores – que, além de denunciar, tem também de proteger e acompanhar, além de punir. Mas nunca encobrir. Imagine-se o caso de um padre pedófilo – certamente que ele necessitará de apoio psiquiátrico, até para não reincidir.

Quanto à denúncia imediata e pública, importará não a fazer sem uma sólida convicção de que ocorreu de facto um crime. Não se podem excluir maldosas denúncias falsas.

Ora tudo isto exige investigações difíceis, para as quais a Igreja não está geralmente preparada. Por isso me parece indispensável a Igreja recorrer à polícia do Estado para averiguar, sem fugas para a comunicação social, suspeitas que terão de ser investigadas com discrição.