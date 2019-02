Ontem, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, afirmou que “todas as opções estão sobre a mesa” para "garantir que a democracia prevalece" na Venezuela e avisou que Washington “vai tomar medidas” após os distúrbios registados sábado. Ameaça velada de intervenção militar? Esperemos que não passe disso, de ameaça; aliás, Pompeo também declarou esperar que os venezuelanos deponham Maduro.

Igualmente Guaidó disse que não excluía qualquer opção, ou seja, poderia admitir uma intervenção militar externa. O governo espanhol já se manifestou contra esta possibilidade.

Creio que uma intervenção militar externa seria contraproducente para um desejável futuro democrático da Venezuela. Tiraria legitimidade aos opositores internos a Maduro, como Guaidó. E provocaria certamente um banho de sangue, pois as milícias armadas promovidas por Maduro não ficariam quietas. Além de que os militares mostraram estar maioritariamente do lado de Maduro.

Maduro “comprou” as figuras relevantes das forças armadas, com dinheiro e com cargos em empresas. Foram poucos os militares que se rebelaram contra a ordem do presidente de não deixar entrar a ajuda humanitária. Uma ordem que revela o desprezo de Maduro pelo seu povo. Até afirmou, há dias, que não existe fome na Venezuela...

Claro que a maioria dos venezuelanos hoje detesta Maduro. A situação humanitária agravou-se dramaticamente naquele país. Falta tudo, a começar por alimentos e medicamentos. Multiplicam-se as mortes por causas dessas carências.Terra tradicionalmente de imigrantes, da Venezuela emigraram, durante a ditadura de Maduro, 3,4 milhões de pessoas, segundo a Agência de Refugiados da ONU.

O que contrasta com Hugo Chavez, fundador do chamado “socialismo bolivariano” na Venezuela, que inicialmente deu dinheiro a milhões de pobres no seu país, tornando-se muito popular. Mas não modernizou a economia venezuelana, pelo que aquele dinheiro de pouco valeu. Depois, o preço do petróleo baixou e Chavez morreu em 2013.

Maduro não tem a intuição política do antecessor. Não apenas espatifou a economia do país como violou grosseiramente regras democráticas básicas. Falta tudo, a começar por alimentos e medicamentos. E com uma população grande parte da qual que não o aprecia, o regresso a eleições sérias e livres na Venezuela é uma fantasia. Como certamente dizem a Maduro os seus conselheiros cubanos, de um país onde continua o partido único.