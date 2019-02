OCDE Economic Survey. Álvaro a "questionar o inquestionável"

O ausente mais presente de sempre num dos mais disputáveis Economic Survey da OCDE sobre Portugal. Álvaro Santos Pereira esteve a milhas da cerimónia oficial, apesar de ter sido o líder da equipa que formalizou o documento.

Questionado pelos jornalistas sobre a ausência do ex-ministro de Passos Coelho, Ángel Gurría, secretário-geral da OCDE, disse ter sido ele "a sugerir" a Álvaro Santos Pereira o distanciamento do Salão Nobre do Ministério da Economia. A razão foi a "fuga de informação sobre a versão preliminar do estudo sobre Portugal" e da polémica à volta da escolha, entre outros, de um tema aparentemente sensível ao governo, a relação entre o sistema de Justiça e a economia na esfera da qual é analisada a corrupção.

Colocar um dos holofotes do relatório sobre a corrupção não terá agradado ao governo PS num país de suspeitas, investigações e até já de condenações de membros da elite política e de gente do universo da gestão empresarial pública e bancária.

De acordo com o Observador a versão preliminar do documento incluía referências a esses processos que foram retiradas da versão final.

Já de Álvaro Santos Pereira sabemos, no Twitter e no Parlamento este mês, na comissão de inquérito às rendas de energia, que "questionar que o país tenha sido vítima de corrupção é questionar o inquestionável".

Álvaro não esteve esta semana na Horta Seca, mas estará em breve de regresso ao parlamento na comissão de assuntos constitucionais, direitos liberdades e garantias numa audição requerida pelo PSD e que, segundo o "Expresso", terá lugar em março.

Oportunidade para o ex-ministro dar a sua versão sobre o que tanto irritou o governo. Terão sido as referências à corrupção, em particular, no período de governação Sócrates?

