Emergência e Proteção Civil

Nessa madrugada de 1969 (às 3h30), apesar de não se terem registado muitos danos materiais nem vítimas, as pessoas em Lisboa, como em outros locais, abandonaram as suas casas e vieram para a rua. O mar ficou encrespado, com algumas vagas repentinas a assustarem os pescadores. O sismo teve intensidade de 7,3 graus na escala de Richter, o epicentro situou-se a 230 km a sudoeste de Lisboa, com várias réplicas registadas. Só no Porto, por exemplo, foram registadas 15.

Cinquenta anos depois do último grande sismo em Lisboa, há muitas perguntas para fazer: somos um país preparado para uma grande emergência, seja ela um sismo, um desastre marítimo ou um grande incêndio? O cidadão comum sabe o que fazer? Qual é a responsabilidade do Estado?

São convidados deste Da Capa à Contracapa Manuel Velloso (ex-director de operações do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, Coordenador-chefe da Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias) e António Duarte Amaro (sociólogo, doutorado em geografia humana, professor catedrático e Diretor do Centro de Investigação Científica Aplicada da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa).

Pode-se dizer que são ambos interessados e especialistas em Riscos, Segurança Comunitária e Proteção Civil, Cultura de Segurança, Organização do Socorro e Segurança e Saúde no Trabalho.

Este sábado debatemos a Emergência e a Protecção Civil em Portugal. Aqui pode consultar o site sugerido no programa por António Duarte Amaro.

