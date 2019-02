Ensaio Geral

Especial Correntes d'Escritas, com Nélida Piñon e Teolinda Gersão

23 fev, 2019 • Maria João Costa

O Ensaio Geral de sexta-feira foi gravado no festival Correntes D’Escritas com duas grandes senhoras da literatura, a brasileira Nélida Piñon e a portuguesa Teolinda Gersão. Ambas têm novos livros: “Uma Furtiva Lágrima” e “Atrás da Porta e outras histórias”, respetivamente. Falamos sobre eles e também sobre os 20 anos deste festival literário que decorre até sábado, na Póvoa de Varzim. Com Guilherme D’Oliveira Martins, colaborador habitual do Ensaio Geral, vamos falar sobre uma frase de Sophia: “a Cultura é cara, a incultura é ainda mais cara”.