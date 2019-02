Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

São Bento à Sexta

A popularidade de Marcelo e a moção de Cristas

22 fev, 2019 • Eunice Lourenço

Depois de uma semana de ausência, o Presidente da República volta a ser tema do São Bento à Sexta. Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e Diana Ramos, editora de Política do “Correio da Manhã”, conversam sobre a descida de popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa. E também sobre a moção de censura, que uniu a esquerda e dividiu a direita. Tudo isto num programa moderada por José Pedro Frazão que começa por evocar Arnaldo Mato, fundador do MRPP.