Um óscar mede 35 centímetros e pesa quatro quilos.

Aí está a noite mais aguardada do cinema. O Dolby Theatre de Los Angeles volta a estender a passadeira vermelha às celebridades do grande ecrã. E que passadeira: 150 metros de comprimento por 10 de largura.

Mas isto não é só chegar lá desenrolar o tapete e já está. Nada disso. É preciso passar a ferro. É como quando vestimos a nossa melhor camisa para uma entrevista de trabalho, ninguém chega lá amarrotado.

Já imaginou o que seria ver Lady Gaga, Bradley Cooper, Rami Malek, Glenn Close, Alfonso Cuarón ou Spike Lee chegarem à noite mais aguardada da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas a pisar uma passadeira engelhada?

Nada fica ao acaso e vai daí, a passadeira dos sonhos de atrizes, atores, realizadores e demais famosos precisa de quase 20 pessoas a trabalhar durante 90 horas para que tudo fique impecável.

É assim todos os anos. Os óscares premeiam produções que custam muitos milhões de dólares. Por exemplo, Roma - que é um dos principais candidatos a melhor filme - custou 15 milhões de dólares.

Bohemian Rhapsody custou 52 milhões de dólares. No nosso dinheiro isso dá mais ou menos 46 milhões de euros que, só para que tenha uma ideia, é o valor diário que os turistas estrangeiros gastaram em despesas realizadas em Portugal em 2018.

Dito isto, quanto custa um óscar? 800 euros. Agora imagine, a titulo de exemplo, que Roma ganha o óscar de melhor filme. O valor da estatueta dourada equivale 0,006% do montante total gasto na produção da película.

Agora imagine que um dos nomeados para melhor ator ou atriz vence o respetivo óscar e depois - por alguma razão - decide vendê-lo. Há um contrato que estabelece que a dita estatueta só pode ser vendida à Academia por 10 dólares (8,10 euros).

Costuma-se dizer que não há custo mais em conta do que o preço de fábrica, mas aqui está a exceção que confirma a regra. O custo de venda em segunda mão é 90,9 vezes inferior ao do custo de produção.

Mas, festa que é festa tem comida da boa. Este ano, no Baile dos Governadores - onde as estrelas vão repor energias depois da cerimónia de todas as emoções - a ementa inclui 240 quilos de carne, 15 quilos de caviar, 250 lagostas e mais de 300 quilos de atum para confecionar 30 mil pratos.

A comida que sobrar vai ser doada aos sem abrigo de Los Angeles. São cerca de 32 mil sem abrigo, de acordo com os números mais recentes, que poderão comer como estrelas de cinema uma noite no ano.