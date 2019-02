"País que aceita esta remodelação, sem reação, está adormecido"

A remodelação do Governo, a moção de censura apresentada pelo CDS e com chumbo garantido e a pressão sobre o governador do Banco de Portugal foram temas em destaque no Casa Comum desta quarta-feira, com o socialista Fernando Medina e o social-democrata Paulo Rangel.



Sobre a remodelação governamental, o eurodeputado Paulo Rangel critica a inclusão de vários familiares no executivo.

O cabeça de lista do PSD às europeias garante que nunca aceitaria um cargo num Governo ao lado de um familiar direto, em nome da transparência.

“Eu se fosse marido, pai ou filho de alguém no Governo, não aceitava um cargo, por uma questão de transparência. Eu peço desculpa, mas aqui não é só isto: são primos, são irmãos, são casados, são pais e filhos. Não é um caso excecional que se pudesse justificar.”

Paulo Rangel considera que é um “princípio republicano” cortar com ligações de familiares e amigos no Governo.

“Um país que aceita isto, sem isto causar nenhuma reação é um país que está adormecido ou então tem duplo critério, porque posso garantir que, se o primeiro-ministro fosse do PSD, este assunto estava na agenda, nas primeiras páginas todas”, sublinha.

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, considera que as críticas às ligações familiares no Governo são “canhestras”, porque toda agente sabe que são pessoas “altamente competentes”.

“Os nomes que integram esta remodelação são nomes de qualidade e esta remodelação reforça o Governo e a sua coesão”, sublinha.

Sobre a censura ao Governo que foi chumbada esta quarta-feira, Paulo Rangel diz que PSD fez bem em votar a favor, mesmo que a moção não faça sentido. O social-democrata diz que a moção é apenas uma prova de vida do CDS.

Em relação à pressão sobre o governador do Banco de Portugal, Fernando Medina defende que Carlos Costa não devia ter sido reconduzido pelo Governo de Passos Coelho porque já estava fragilizado.

Carlos Costa garante que não teve qualquer responsabilidade nos créditos ruinosos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), mas Medina considera que o governador está a escudar-se em questões processuais.

Carlos Costa está demasiado fragilizado e este é apenas um caso mais, afirma Medina, para quem o Banco de Portugal ganharia com um líder renovado.

Na leitura de Paulo Rangel, o governador do Banco de Portugal não é o problema, é preciso é discutir a responsabilidade de Armando Vara e Santos Ferreira pelos créditos ruinosos da CGD.