​O antissemitismo de volta

Afinal, o antissemitismo não é um lamentável sentimento do passado. Nos anos recentes o ódio ao judeu reapareceu na Europa e também, em menor grau, nos EUA.



Esta semana sete deputados abandonaram o britânico partido trabalhista. Um dos alegados motivos para tal saída foi o antissemitismo cultivado pelo líder do partido, Corbyn, e alguns trabalhistas dele próximos.

Na Alemanha, no séc. XX, ocorreu o holocausto, o extermínio de milhões de judeus transportados para a morte como animais em milhares de comboios, prejudicando o esforço de guerra do país – pode aqui falar-se da irracionalidade do mal. Pois começam a ver-se palavra e gestos – sobretudo no Leste da Alemanha – que lembram esse tenebroso passado.

E no passado sábado, na manifestação semanal dos “coletes amarelos”, em França, o intelectual Alain Finkielkraut (que inicialmente até apoiara esse movimento) foi selvaticamente insultado, na rua, por ser judeu. Como se a França não tivesse passado pelo doloroso caso Dreyfus há pouco mais de um século – um militar judeu que foi falsamente acusado e condenado por alegada traição à pátria, tendo-se muita gente oposto à revisão do seu caso, que por isso demorou anos a acontecer e a reconhecer a inocência de Dreyfus.

O movimento dos coletes amarelos não é homogéneo nem orgânico. Acolhe reivindicações frequentemente contraditórias. É um populismo multifacetado, sem líderes claros, ideal para que nele se infiltrem franjas extremistas, de direita e de esquerda.

O ataque a A. Finkielkraut foi naturalmente condenado por inúmeros franceses, incluindo alguns coletes amarelos. Mas há infelizmente muitos mais casos de antissemitismo em França, desde profanações de campas em cemitérios até assassinatos, passando por agressões e ameaças. Os atos contra judeus subiram em França 74% no ano passado.

No “site” do BPN-Paribas (um importante banco francês) lê-se que os Rothschild, uma antiga família judia de banqueiros, controlam todos os bancos do mundo e mesmo o Vaticano, Meca e Jerusalém! Esta absurda teoria da conspiração era um género muito usado pelos antissemitas do passado. É perturbante que óbvias falsidades destas sejam acolhidas em países desenvolvidos no século XXI.