Grande noite

A Liga dos Campeões voltou com dois desafios de altíssima qualidade, mas, para o quadro ficar ainda mais completo, faltaram os golos, o ingrediente mais valioso do jogo mais apaixonante do mundo.

Em Liverpool, a formação local esperava certamente dar um passo decisivo rumo aos quartos de final. Só que teve pela frente uma equipa também muito poderosa, o Bayern, com uma enorme experiência internacional que foi capaz de levar a eliminatória para Munique onde, daqui por quinze dias voltaremos a ter um jogo empolgante.

Em Lyon, o Barcelona entrou em campo como grande favorito frente à equipa lionesa. Só que Anthony Lopes protagonizou uma noite de enorme qualidade, juntando-se a companheiros indomáveis que tiveram capacidade para se opor a muitas estrelas comandadas por Messi.

Agora, na capital da Catalunha os dados apresentam-se favoráveis ao Barcelona que, no entanto, não pode confiar em demasia. O jogo de ontem à noite, em território francês, ficou como um sério aviso de que a eliminatória não está ganha.

E agora, que o crivo aperta, voltamos à Liga dos Campeões na noite desta terça-feira, com um destaque muito especial para o embate que vai ter como cenário o estádio Vicente Calderón, e que marca o regresso do nosso Cristiano Ronaldo à capital espanhola.

Porque tem revelado maior capacidade de realização a Juventus apresenta-se em campo como favorita. E CR7 vai tentar ser de novo o carrasco da equipa colchonera.

Motivação não lhe falta. De resto, a chegada da comitiva italiana a Madrid já deu o mote, ou seja, as atenções vão estar particularmente viradas para o melhor jogador do mundo.

Cabe-lhe, em conjunto com os seus companheiros, dar a resposta e começar a abrir caminho para os quartos de final da Liga dos Campeões Europeus.