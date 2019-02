Jovens reconhecem mais facilmente músicas dos Beatles do que de Justin Bieber

Os jovens nascidos depois do ano 2000 são capazes de reconhecer mais depressa uma canção dos Beatles do que de Justin Bieber.

A conclusão sai de um estudo feito pela Universidade de Nova Iorque segundo o qual é mais provável que a geração hoje com 18, 19 ou 20 anos mais depressa é capaz de reconhecer - e na melhor das hipóteses até cantar - o tema "Hey Jude", do quarteto fantástico de Liverpool, do que "What Do You Mean", do jovem cantor canadiano.

Em comum, ambas as canções estiveram no primeiro lugar da Billboard, a famosa lista norte-americana com as 100 músicas mais vendidas no espaço de uma semana.

Mas o que este estudo da universidade de Nova Iorque sugere é que as canções lançadas entre 1960 e 1990 parecem ter mais impacto junto do público do que aquelas que foram feitas entre 2000 e 2015. A amostra são 152 músicas que foram número 1 da Billboard entre 1940 e 2015 e 643 estudantes, entre os 18 e os 25 anos.

Por que razão é que eles preferem os Beatles a Justin Bieber? Aí os cientistas não conseguiram chegar a uma resposta exata. Mas é provável que culpa seja dos pais. Afinal estes 'millenials' são filhos de uma geração que nasceu nas décadas de 60 e de 70 e que terão educado o ouvido das suas crianças em função da educação que receberam dos seus pais, numa época brilhante da produção musical.

Mas voltemos à comparação entre Beatles e Bieber e é aqui que entram os números a sério. Foram vendidos 1,6 biliões de discos dos Beatles vendidos nos Estados Unidos.

Cerca de 2,3 milhões de cópias da 'Beatles box' foram vendidas em apenas cinco dias na América do Norte, no Japão e no Reino Unido em 2009.

"Yesterday" é a canção com maior número de regravações da história da música: três mil covers.

No Reino Unido, venderam-se 4,5 milhões de cópias do álbum "Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band". E há ainda os sete Grammys conquistados por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr em 10 anos de carreira, entre 1960 e 1970.

Agora, vamos a Justin Bieber. Lançou o primeiro álbum em 2009, ou seja há quase 10 anos, por isso dá para fazer a comparação.

O cantor canadiano produziu quatro álbuns de estúdio, cinco compilações e 54 singles, 17 deles promocionais.

O álbum "Purpose", de novembro de 2015, foi reproduzido 205 milhões de vezes no Spotify só na primeira semana depois do lançamento. Dá para ter uma ideia de como este jovem de 24 anos é uma estrela com números à medida do estatuto:

Tem uma casa com dez quartos em Los Angeles e uma mansão com 16 casas de banho. E 53 tatuagens pelo corpo todo.