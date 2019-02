​Aves? A águia, a melhor

No futebol há sempre a possibilidade de surgirem resultados inesperados. Por isso é tão querido dos adeptos espalhados pelos quatro cantos do mundo.



No entanto, não raras vezes acontece lançar previsões com base na avaliação das forças em confronto e que acabam por corresponder à realidade. Foi o que aconteceu ontem à noite na Vila das Aves.

Sabia-se que a equipa comandada por Augusto Inácio havia recuperado de um período de incertezas para um tempo de estabilidade, que possui jogadores valiosos, que conta com três gajos (como diria Bruno Lage) no ataque capazes de provocar danos a qualquer defesa, que jogava com o apoio de um público indefectível em sua casa.

Mas, não obstante este feixe de dados interessantes, era ousado pensar-se que os avenses tivessem capacidade para provocar uma surpresa a ponto de vergarem os encarnados ao peso de uma derrota.

No futebol há momentos. E este momento do Benfica permite avançar com a ideia de que o seu grupo está cada vez mais formatado para discutir a questão do título até ao derradeiro pontapé na bola, com os adversários que lhe estão mais próximos na classificação.

E para ainda mais dar corpo à ideia, a equipa lisboeta logrou marcar num dos primeiros lances do jogo. A partir daí, como haveria de reconhecer o próprio treinador de Vila das Aves, a estratégia preparada com tanto cuidado sofreu um rombo de consequências irreparáveis.

Foi justa a vitória do Benfica? Claro que foi. No meio de outras aves, a águia foi a que voou mais alto e conseguiu chegar mais além.

Veremos como se comporta a seguir, sobretudo tendo em conta que a deslocação ao Dragão se aproxima no tempo a passos largos. Pelo meio terá ainda de acertar contas com o Galatasaray e com Desportivo de Chaves, é verdade, mas é para a capital do Norte que começa já a virar-se o foco da Luz.

No pico do inverno, aproximam-se dias que prometem subidas de temperatura.