Remodelação governamental. "PS está num momento esquizofrénico"

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que o "PS está num momento esquizofrénico".

"As cativações de Centeno estão a forçar partes do PS a mostrar que são mesmo de esquerda", diz Raposo, considerando que é por esta razão que, na remodelação governamental, Pedro Nuno Santos sobe a ministro, num "reforço da chamada ala esquerda do PS". Raposo diz ainda que acha António Costa "nervoso".

Já Jacinto Lucas Pires é de opinião contrária, identificando antes problemas causados por "excesso de calma". O escritor acha que a remodelação governamental vem tarde demais, "é muito em cima das eleições, parece ter sido adiada a um ponto um pouco incompreensível".