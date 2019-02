Ensaio Geral

De “Frei Luís de Sousa” a “Amores Pós-Coloniais”

16 fev, 2019 • Maria João Costa

O Ensaio Geral desta semana foi gravado ao vivo no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. Os convidados são Miguel Loureiro, encenador da peça “Frei Luís de Sousa”, de Almeida Garrett; André Amálio, encenador da peça “Amores Pós-Coloniais”; e Aldina Jesus, que trabalha no guarda roupa do teatro; e os destaques de Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC).