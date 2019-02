São Bento à Sexta

Tensão no PS, remodelação em curso

15 fev, 2019

As discussões com a UGT, a irritação do primeiro-ministro, o afastamento de Francisco Assis da lista europeia, aumentam a tensão no PS a seis meses de eleições. Mas algumas dessas tensões tem raízes na Juventude Socialista dos anos 80, como conta Pedro Morais Fonseca, jornalista da Lusa que há muito acompanha o PS e que veio ao São Bento à Sexta para uma conversa moderada por José Pedro Frazão e em que, como é hábito, participa a editora de política da Renascença Eunice Lourenço.