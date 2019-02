Um segundo de publicidade no Superbowl é mais caro que um Porsche elétrico

Um segundo de publicidade no intervalo da final do Superbowl dava para comprar o mais recente modelo elétrico da Porsche e ainda sobrava dinheiro.

O carro custa 120 mil euros. Um segundo de anúncios televisivos no intervalo do encontro entre os New England Patriots e os Los Angeles Rams custou 175 mil dólares. Ora com um dólar a equivaler a 88 cêntimos de euro, isso dá 154,5 mil por um segundo de publicidade.

Voltemos ao Porsche. Chama-se Taycan é o primeiro carro 100% elétrico deste construtor alemão conhecido pelos carros inacessíveis a orçamentos remediados. Mas há 250 portugueses que passaram um cheque chorudo para reservar um destes.

O Taycan só agora começou a ser produzido e os primeiros 100 exemplares deverão chegar aos clientes ainda este ano. Os outros 150 deverão ficam para entregar em 2020.

Só que a lista de compradores cresce a cada dia que passa, apesar do preço. Este carro desportivo 100% elétrico tem 500 quilómetros de autonomia, 608 cavalos de potência, que vão dos 0 aos 100 quilómetros por hora em 3,5 segundos e dos 0 aos 200 em 12 segundos.

Tendo em conta que em Portugal, o limite de velocidade é de 120 quilómetros por hora, esqueça lá os 12 segundos até aos 200. Bastariam apenas 7 segundos para atingir o limite legal de velocidade nas nossas autoestradas. Ou seja, é carro a mais para o país que temos.

Isso está bem para as autoestradas alemãs onde não há limites de velocidade.

No entanto, os condutores mais adeptos da velocidade – que queiram ir até aos 250 quilómetros por hora bem podem esquecer a autonomia de 500 quilómetros. Isso é para os mais poupadinhos.

Seja como for, este novo modelo da Porsche necessita de apenas 15 minutos para recarregar as baterias até aos 80%. Ou 400 quilómetros. Dá para ir do Porto a Lisboa cumprindo os limites de velocidade, carregar a bateria e regressar.

Nem podia ser de outra forma, a menos que queira arriscar um encontro indesejado com os militares da GNR. Ou então, pensando bem, com 608 cavalos de potência pode ser que consiga escapar.