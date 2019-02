O comentador da Renascença Henrique Raposo diz que "a rádio é o último refúgio dos tímidos e das pessoas que gostam de conversar e ouvir".

O espaço de debate do programa "As Três da Manhã" desta quarta-feira foi dominado pelas festividades do Dia Mundial da Rádio, decretado pela UNESCO, este ano submetido ao tema "Diálogo, Tolerância e Paz". A Renascença está de portas abertas até às 20h00.

"Gosto imenso de fazer rádio e não gosto de fazer televisão porque na rádio ainda temos tempo para pensar", acrescenta Raposo.

O escritor Jacinto Lucas Pires aproveita a oportunidade para lançar o alerta para a necessidade de a rádio manter estas características. "É fácil tornar-se um ruído parecido com o da net", adverte.