Quantas vezes já teremos ouvido dizer que as mulheres amadurecem mais cedo do que os homens?

A construção social. Os tempos mudam, é certo, mas ainda existe na sociedade uma certa ideia de que as meninas ajudam nas tarefas da casa, são muito mais bem comportadas, dizem menos palavrões e são muito mais graciosas do que os brutamontes dos rapazes que querem mais é jogar à bola, passar horas na consola ou ver televisão.

Conclusão: tudo depende da intensidade e da rapidez com que os cérebros consomem energia... ou queimam açúcar. Segundo este estudo da escola de Medicina da Universidade de Washington, as mudanças na forma como o cérebro usa a energia ao longo da vida de uma pessoa progridem mais gradualmente nas mulheres do que nos homens.

Mas descansem os homens... porque isto não significa necessariamente que os cérebros masculinos envelheçam mais depressa. Significa, basicamente, que ‘boys will always be boys’. Ou pelo menos os rapazes sê-lo-ão durante mais tempo. Enquanto isso as mulheres levam quatro anos de avanço em maturidade.