Aura Miguel Convida

Entrevista a Pedro Roseta

10 fev, 2019

Pedro Roseta é o convidado especial desta semana do programa Aura Miguel Convida. O legado de D. António dos Reis Rodrigues, bispo titular de Madarsuma e bispo-auxiliar emérito do Patriarcado de Lisboa, que faleceu em 2009, serviu de mote para esta entrevista com o antigo ministro da Cultura e jurista.