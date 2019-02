Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Em Nome da Lei

Greve dos enfermeiros, "crowdfunding" e requisição civil

09 fev, 2019 • Marina Pimentel

A greve dos enfermeiros, o seu financiamento através de "crowdfunding" e a requisição civil declarada pelo Governo são alguns dos temas em debate no Em Nome da Lei desta semana. Os convidados são a presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, Lúcia Leite; o presidente da Associação de Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço; o professor da Faculdade de Direito de Lisboa, Luís Gonçalves da Silva; o advogado especialista em Direito do Trabalho Garcia Pereira; e o deputado do Partido Socialista Tiago Barbosa Ribeiro.