Ensaio Geral

O rei da valsa e uma saga russa

09 fev, 2019 • Maria João Costa

No Ensaio Geral desta semana conversamos com o violinista e maestro André Rieu, “o rei da valsa”, e apresentamos a peça “Confissões de um Coração Ardente”, no CCB, que junta toda a obra do escritor russo Dostoiévski. Vamos também conhecer as novas exposições de Paula Rego e de fotografia que poderá ver em Cascais, o concelho onde em março poderá assistir a um novo festival de música. Saiba que tesouros da literatura portuguesa que estão em bibliotecas no Brasil vão ser digitalizados; escute a entrevista ao escritor belga Stefan Hertmans, que já vendeu mais de 250 mil exemplares do livro que conta a história do seu avô. Ouça ainda as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC).