Conselho de Diretores

"Limite esgotado" na greve dos enfermeiros

08 fev, 2019

A requisição civil para a greve dos enfermeiros, o posicionamento do Presidente da República sobre a Lei de Bases da Saúde e a visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao bairro da Jamaica foram temas em destaque no Conselho de Diretores desta semana, com Graça Franco e Henrique Monteiro.