"Não se justifica" requisição civil para travar greve dos enfermeiros, diz Paulo Rangel

O eurodeputado Paulo Rangel considera que “não se justifica” uma requisição civil para travar a greve dos enfermeiros e critica o anúncio do primeiro-ministro de avançar com uma queixa judicial contra a bastonária Ana Rita Cavaco, por alegada violação à lei das ordens profissionais.

“O próprio primeiro-ministro quer alimentar esta escalada com os enfermeiros, porque os resultados do Serviço Nacional de Saúde são ruinosos e desastrosos. O Governo desinvestiu por completo no Serviço Nacional de Saúde e tem que encontrar bodes expiatórios”, acusa o comentador social-democrata no programa Casa Comum da Renascença.

Em sentido contrário, o socialista Fernando Medina considera que a requisição civil deve ser ponderada, porque os limites já foram ultrapassados.

“O instituto da requisição civil deve ser ponderado, sem nenhuma dúvida. Quando estamos a falar de uma greve feita de forma cirúrgica às cirurgias, passe a expressão, que são um ato urgente, estamos a ultrapassar do limite que deve ser atendido.”

Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, considera que um protesto deste género não está em linha com o direito à greve constitucionalmente protegido.

“Uma greve que se destina não a uma paralisação limitada num período de tempo mais ou menos prolongado, geral, mas que se destina estritamente a determinado tipo de atos, ainda por cima aqueles que por maioria de razão são considerados urgentes (cirurgias), tenho as mais sérias dúvidas que ela possa ser compaginável com o tipo de greve constitucionalmente protegido.”

O comentador socialistas considera, por outro lado, que a Ordem dos Enfermeiros não pode ter o papel que está a desempenhar nesta paralisação.

“A Ordem não é um sindicato. A Ordem é uma entidade de utilidade pública com competências delegadas do Estado sobre a regulação da profissão, que de todo em todo pode ter este papel”, sublinha.

Já Paulo Rangel considera que o primeiro-ministro não deve andar a “travar-se de razões” com bastonários. Defende que a Ordem dos Enfermeiros pode pronunciar-se sobre carreiras, como fazem as ordens dos Advogados e Médicos.

“Se formos analisar todas as declarações do bastonário da Ordem dos Médicos, em que há bastantes analogias com esta situação, então o Governo também tem que pôr uma queixa-crime contra ele. Então o Governo vai passar a pôr queixas-crime contra os bastonários. Se é uma questão de estilo da bastonária? Se ela manifestou apoio à greve? Isso está numa linha de fronteira”, sublinha.

Anúncio de aumento dos funcionários públicos. Campanha ou coerência?

O primeiro-ministro afirmou, em entrevista à SIC, que todos os funcionários públicos podem ser aumentos no próximo ano, desde que a trajetória de crescimento se mantenha.

Paulo Rangel considera que António Costa protagonizou um episódio de pura campanha eleitoral.

“O que o primeiro-ministro quer evidentemente é já entrar em modo de campanha eleitoral e, portanto, ele faz o anúncio do anúncio de um anúncio. Diz que só faria esse anúncio antes das legislativas e depois das europeias. Mas agora faz o anúncio de que pode anunciar e depois logo se verá”, acusa.

Fernando Medina defende que, pelo contrário, o anúncio não é nada eleitoralista. Pode concordar-se ou não, mas é coerente, defende.

“Tanto não é eleitoralista e claro na sua orientação que pode ser debatida ou contraditada do ponto de vista das formulações políticas. Vamos ver o que o PSD vai dizer sobre esta matéria das evoluções salariais. O que temos como certo é que o Governo tomou as medidas nos vários sectores que sempre foram compatíveis com o equilíbrio orçamental e com a trajetória da nossa dívida pública”, argumenta o presidente da Câmara de Lisboa.

Questionado se vai ser cabeça de lista do PSD às eleições europeias de maio, Paulo Rangel diz que só vai falar sobre a eventual liderança da lista do partido depois de uma decisão dos órgãos nacionais do partido.