Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

"Não se justifica" requisição civil para travar greve dos enfermeiros

06 fev, 2019

A paralisação "selvagem" dos enfermeiros, nas palavras do primeiro-ministro António Costa, e a crise política e social que se adensa na Venezuela foram os grandes temas em destaque no Casa Comum desta semana, com o socialista Fernando Medina e o social-democrata Paulo Rangel.