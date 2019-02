Fonte brota vinho (grátis) 24 horas por dia

Uma fonte que deita vinho 24 horas por dia, sete dias por semana. Sim, existe em Itália. Foi criada pelos proprietários de uma quinta na região de Abruzzo, a pretexto de saciar a sede dos peregrinos do caminho de São Tomás entre Roma e Caldari di Ortona.

É quase no final dos 313 quilómetros de caminho que os peregrinos encontram esta motivação extra para alcançar a meta.

E se o conselho para um automobilista é "se conduzir, não beba", mais ainda para um peregrino. "Se se conduzir, não beba", pelo menos, não em excesso. Caso contrário, põe-se a jeito de dar uma queda, ou de levar um encontrão indesejável de um automóvel.



No entanto, os donos desta "Fontana del Vino" sublinham que esta oferta é uma forma de dar as boas vindas aos peregrinos e um incentivo ao consumo responsável.

Por falar nisso, sabia que em Portugal se consome mais álcool per capita do que na Rússia? É o que diz a Organização Mundial de Saúde.

Enquanto num ano um russo bebe 11,7 litros de bebidas alcoólicas, já um português consome 12,3 litros. E a média europeia é de 9,8 litros de bebidas alcoólicas por ano.

Em 2018, mais de 60 menores foram identificados por consumo de álcool nos festivais de verão. Se acha que isto é grave, o que dizer das 607 crianças e jovens sinalizados entre 2016 e 2017 por terem estado ou estarem expostos à dependência de álcool.

Ainda assim, um dado parece positivo: apesar de estar acima da média europeia, Portugal regista menos uma centena de mortes relacionadas com o álcool do que no resto da Europa.