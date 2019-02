Mapa troca Catalunha pela Galiza e torna-se viral

Se é um cidadão interessado em geografia ou se o professor do seu filho ou do seu neto decidiu incluir um mapa na lista do material escolar, escolha bem o sítio onde vai adquirir esse mapa. O melhor mesmo é escolher uma papelaria e não uma loja de artigos chineses.

Em Espanha, um mapa tornou-se viral na internet porque inverteu as posições da Galiza e da Catalunha. A fotografia começou por motivar gargalhadas convulsivas no Twitter e rapidamente se tornou notícia no jornal Faro de Vigo.

Então temos Vigo no lugar de Tarragona e a Corunha em Barcelona. Estamos a falar de 1.100 quilómetros de distância entre as localizações originais e a imprecisão geográfica, que é tão bizarra, que nunca Valência esteve tão perto de Porriño.

"É o que dá comprar mapas em lojas chinesas, tudo pode acontecer", lê-se nos múltiplos tweets que viralizaram esta inversão territorial.

É como se, de repente, virássemos o mapa português de cima para baixo e tivéssemos as temperaturas negativas de Bragança a viajar quase 800 quilómetros até ao sítio onde temos a fortaleza de Sagres.

Já imaginou? O país não é assim tão grande. Pelo menos não tão grande como Espanha. Atendendo à área das duas nações peninsulares, o nosso retângulo mais as ilhas cabem 5,5 vezes no terraço do vizinho.

Por falar em tamanhos, como é que seria o mapa da Europa com base no número de buscas que fazemos quando planeamos as férias? Ora bem, se o tamanho dos países fosse medido em função das pesquisas de férias, Portugal seria um gigante e a Alemanha uma insignificância.

Aliás, de acordo com essa leitura da realidade, Portugal é mesmo o maior país do continente europeu porque é o mais procurado e a seguir surge a Espanha. A Península Ibérica representa 80% do território europeu na procura dos destinos de férias.

E como é que os portugueses olham para o seu próprio país na perspetiva destino de férias? Não como um retângulo, mas como uma forma geométrica de elevada complexidade.

O site Trivago diz que o Algarve concentra quase 30% das pesquisas e - se isso servisse de medida oficial - Faro teria que ceder o estatuto de capital de distrito a Albufeira.Ou seja, na perspetiva algarvia da questão, eles é que mandam e, a seguir, vem o Alentejo. Lisboa, Norte e Centro é paisagem.