Tertúlia Bola Branca

"Banho de bola" no dérbi

04 fev, 2019

O rescaldo do Sporting – Benfica, que os encarnados venceram por um esclarecedor 4-2; o empate do líder FC Porto em Guimarães e o regresso de Leonardo Jardim ao Mónaco foram temas em análise na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador e comentador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.