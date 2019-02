Renascença está diferente. Saiba onde nos pode acompanhar (sem ser na rádio)

Semana nova, uma rádio renovada. Temos "As Três da Manhã", com a Ana Galvão, a Carla Rocha e a Joana Marques, o "Nunca é Tarde", com a Sónia Santos e o Renato Duarte. Há música ímpar e informação sempre a par com o mundo.

Se nem sempre tem um rádio à mão, saiba que há muitas formas de não perder pitada do que acontece na Renascença. Aqui vão as nossas sugestões:



Primeiro: a aplicação da Renascença. É gratuita, simples e rápida de usar. Pode ouvir a nossa emissão, ouvir os podcasts dos programas, ler as notícias, ver os vídeos feitos pla vasta equipa da Renascença e receber alertas de última hora. Tem ainda um espaço só dedicado ao desporto.

Segundo: Podcast. É a melhor forma de ouvir o que quer, quando quer. Além de os poder ouvir na nossa aplicação, pode também descarregar uma aplicação de podcasts e subscrever os programas ou rubricas da Renascença de que mais gosta.

Terceiro: se está muito tempo em frente ao computador, o nosso site é de consulta obrigatória. Tal como na app, pode ouvir a emissão, ler notícias e ver os vídeos Renascença.

Quarto: Ligue-se a nós nas redes. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Aliás, o Facebook é a janela pela qual nos pode espreitar Temos muitas vezes emissões em direto daquilo que vai acontecendo nos nossos estúdios ou fora deles quando temos emissões no exterior.